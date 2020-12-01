Нардепов подловили за 'отдыхом' в Раде. Фото

Народных депутатов Украины поймали за отдыхом и разговорами по телефону во время пленарного заседании Верховной Рады.

Оно состоялось во вторник, 1 декабря. Снимки сделал фотокорреспондент издания "Апостроф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как одна из парламентариев прилегла, закинув голову на спинку кресла, и то ли уснула, то ли просто решила таким образом отдохнуть.

Очевидно, нардепы решили разбудить коллегу. На фото можно заметить, как один из них касается ее руки, а уже на другом снимке со взгляда женщины видно, что это ей, вероятно, не понравилось.

Примечательно, что рядом сидела другая парламентарий, которая все это время спокойно общалась по телефону.

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