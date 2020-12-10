Нардепов от "Голоса" и "Слуги народа" угостили в прямом эфире "Мивиной": один есть отказался. Видео

Нардепу от "Голоса" Ярославу Железняку и нардепу от "Слуги народа" Данилу Гетманцеву предложили попробовать вермишель быстрого приготовления в прямом эфире.

Дегустация произошла в эфире программы "Деньги на жизнь" на канале "Украина 24". Ведущий Алексей Суханов предложил народным депутатам попробовать еду простых украинцев.

В программе обсуждали материальную поддержку украинцев, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19, и выплату им от государства 8 тысяч гривен.

Железняк даже не притронулся к своей тарелке, заявив, что с детства не сеть ни макаронные изделия, ни пельмени. Правда он согласился понюхать еду, отметив, что пахнет знакомой всем "Мивиной".

Гетманцев попробовал вермишель, но судя по виду нардепа, блюдо ему не понравилось.

"Да, не фонтан", – признался глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, работающим украинцам и физлицам-предпринимателям, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина, раздадут по 8 тысяч гривен. На это из бюджета планируют потратить более 10 млрд грн. Это предусмотрено законопроектом №4430, который 4 декабря в целом 302 голосами приняла Верховная Рада.