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27 марта • обновлено в 09:16
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Нардепов могут лишить зарплат из-за коронавируса: в Раде появился громкий проект

5.6т
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В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, согласно которому все зарплаты народных депутатов могут передать на борьбу с пандемией коронавируса.

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Инициатором документа №3256, текст которого появился на сайте парламента, выступил внефракционный нардеп Антон Яценко.

Он объяснил, что врачи не в состоянии диагностировать коронавирус на всей территории Украины, поскольку до сих пор во многих регионах Украины отсутствуют в достаточном количестве диагностические тест-системы и защитные средства для медперсонала.

Нардепов могут лишить зарплат: в Раде появился громкий документ

Нардепов могут лишить зарплат: в Раде появился громкий документ

112 Украина

"Ситуация осложняется еще тем, что в государстве отсутствует необходимое оборудование (в частности, аппараты искусственной вентиляции легких), и лекарственные средства для борьбы с вирусом. В результате растут показатели смертности от данной инфекции", – пишет парламентарий.

Он предложил заработную плату народных депутатов Украины и выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, направлять на закупку (с последующей передачей в больнице) медицинских средств, изделий, оборудования, в частности на закупку качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок , перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также на приобретение диагностических тест-систем для выявления коронавируса COVID-19, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яценко является фигурантом многих громких скандалов. Чем отличился нардеп, читайте в нашем материале.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Антон Яценко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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