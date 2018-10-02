Наші нардепи знову віджигають. Майже всі народні обранці приєдналися до найулюбленішої депутатської забавки – "шукаємо власну фішку".

Депутат-радикал Ігор Мосійчук, якого САП та ГПУ найближчим часом планують повернути за грати, повідомив суспільству сенсаційну новину. І зробив це на власній сторінці у Facebook.

Так от, Мосійчук повідомляє: "Маю достовірну інформацію з Москви, з джерел, близьких до ФСБ, що на мене готується черговий замах, і кінець листопада є крайньою датою моєї ліквідації".

Ігор Володимирович, схоже, дійсно уявляє себе значним політичним діячем, на якого полює сама ФСБ. І на цьому він наполегливо стверджує вже другий рік поспіль. Продовжує наполягати і тепер.

Правда, наша Генпрокуратура з цього приводу показово тримає паузу, і жодним чином із реальними доказами на руках не хоче ані спростовувати, ані підтверджувати заяви депутата. Навпаки, усією своєю поведінкою та своїми діями ГПУ відверто натякає, що їй ця казочка набридла.

Але голосно заявити це ані Луценко, ані його підлеглі не можуть, тому що у радикалів на руках так звана "золота голосувальна акція". А попереду – розгляд бюджету. І голоси Мосійчука та компанії знадобляться.

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Простіше кажучи, всі все розуміють, але всі роблять вигляд, що ставляться до будь-яких заяв того ж Ігоря Володимировича зовсім не так, як їх сприймає адекватна частина суспільства, якої у нас переважна більшість. А з показовою серйозністю – мовляв, ти продовжуй клеїти дурня, ми обіцяємо голосно не ржати. Ну тому, що до твоїх закидонів всі вже давно звикли. І навіть пошепки охрестили їх "синдромом Шарікова".

Але і ти обіцяй зробити як завжди. Спочатку голосно, показово верещи з трибуни та на телеканалах, що голосувати за бюджет не будеш, а потім – тишком-нишком натисни кнопочку "За". Ну, як завжди. Потім – швиденько на телеканали з традиційними виправданнями.