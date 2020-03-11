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11 марта • обновлено в 10:09
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Нардепам запретили командировки за границу: что произошло

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В Верховной Раде Украины в связи с распространением коронавируса в мире отменили заграничные командировки народных депутатов и предусмотрели ряд профилактических мер.

Об этом сказано в распоряжении, подписанном спикером парламента Дмитрием Разумковым, которое опубликовала в Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, всем нардепам и сотрудникам Аппарата ВРУ настоятельно рекомендовали отложить или отменить поездки за пределы Украины.

В Раде запретили командировки из-за коронавируса

В Раде запретили командировки из-за коронавируса

Facebook Евгении Кравчук

Также руководителю Аппарата дали поручение организовать необходимые профилактические меры во избежание распространения острых респираторных инфекций в здании ВРУ. Кравчук уточнила, что для начала при входе в Раду поставят средства для дезинфекции рук.

В Раде запретили командировки из-за коронавируса

В Раде запретили командировки из-за коронавируса

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил созвать экстренное заседание государственной чрезвычайной комиссии по техногенной экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за коронавируса.

Кабинет министров на заседании в среду, 11 марта, рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персоны
Евгения Кравчук Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Эти средства для дезинфекции рук нардепов будут по цене птичьего молока?
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