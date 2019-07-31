Нардепам в новой Раде повысят зарплаты: кто сколько получит

Народные депутаты в Верховной Раде 9-го созыва будут получать заработную плату в зависимости от занимаемой должности.

О том, сколько же составит доход народных избранников, идет речь в материале "24 канала".

Учитывая тот факт, что прожиточный минимум с 1 июля 2019 года составляет 1936 гривен, зарплата у будущих нардепов будут выше, чем у их предшественников.

Верховная Рада zik.ua

Так, спикер Верховной Рады получит 12 прожиточных минимумов – 23 232 грн, первый заместитель главы парламента 11, 5 – 22 264 грн, заместитель главы парламента 11 – 21 296 грн, глава комитета Рады 10,5 – 20 238 грн, первый заместитель и заместитель главы комитета 10,3 – 19 940,80 грн, член комитета 10 – 19 360 грн.

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион мира по борьбе, депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк угодил в неловкую ситуацию, говоря о зарплате народного избранника.

По словам спортсмена, он будет получать около 30 тысяч гривен, которые Беленюк назвал прожиточным минимумом.

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