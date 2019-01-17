Нардепа Шухевича забрали из Рады на скорой

Народному депутату от Радикальной партии Ляшко Юрию Шухевичу стало плохо в здании Верховной Рады Украины.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, 85-летнему народному избраннику вызвали скорую помощь.

Шухевич с помощью врачей самостоятельно добрался до машины медиков. Его госпитализировали.

Справка: Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 года. Является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Юрий Шухевич Новое время

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля 2018 года министру информационной политики Украины Юрию Стецю стало плохо во время выступления на международном форуме к годовщине аннексии Крыма "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!