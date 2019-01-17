Нардепа Шухевича забрали из Рады на скорой

Народному депутату от Радикальной партии Ляшко Юрию Шухевичу стало плохо в здании Верховной Рады Украины.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, 85-летнему народному избраннику вызвали скорую помощь.
Шухевич с помощью врачей самостоятельно добрался до машины медиков. Его госпитализировали.
Справка: Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 года. Является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
Юрий Шухевич
Новое время
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля 2018 года министру информационной политики Украины Юрию Стецю стало плохо во время выступления на международном форуме к годовщине аннексии Крыма "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления".
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!