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7 февраля • обновлено в 09:51
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Нардепа поймали в Раде за игрой на планшете

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Нардепа от депутатской группы "За будущее" Дмитря Лубинца поймали в Верховной Раде за игрой на планшете.

Развлекался депутат во время рассмотрения законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли в Украине. Об этом сообщает УНН.

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Лубинец играл в шахматы, причем делал это на планшете, которые были закуплены для перехода Рады на электронный документооборот.

Лубинец играет в шахматы

Лубинец играет в шахматы

УНН

Лубинец играет в шахматы

Лубинец играет в шахматы

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двух народных депутаток Украины подловили на обсуждении туфель во время заседания Верховной Рады.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Дмитрий Лубинец
Место
Украина
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