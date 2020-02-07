Нардепа поймали в Раде за игрой на планшете

Нардепа от депутатской группы "За будущее" Дмитря Лубинца поймали в Верховной Раде за игрой на планшете.
Развлекался депутат во время рассмотрения законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли в Украине. Об этом сообщает УНН.
Лубинец играл в шахматы, причем делал это на планшете, которые были закуплены для перехода Рады на электронный документооборот.
Лубинец играет в шахматы
УНН
Лубинец играет в шахматы
УНН
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двух народных депутаток Украины подловили на обсуждении туфель во время заседания Верховной Рады.
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