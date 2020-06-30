Нардепа от ОПЗЖ подловили с пакетиком бычков в Раде. Фото

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Черного зафиксировали в зале заседаний Верховной Рады с бычками.

Снимки опубликовало издание "Буквы". На них он сидит за рабочим местом, а в руках держит пакетик с сушеной рыбой (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

Нардепа Виктора Черного подловили с бычками в Раде

"Тем временем народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный решил полакомиться бычками просто в зале заседаний ВР", – сказано в сообщении.

Отмечается, что это не первый подобный случай. Так, в октябре 2019 года нардепы от "Голоса" устроили "перекус" на рабочем месте. За таким же занятием был замечен "слуга народа" Александр Дубинский.

Нардепа Виктора Черного подловили с бычками в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк показал, чем кормят в столовой Верховной Рады и сколько стоит там обед.