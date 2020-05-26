Нардепа Давыденко похоронили на Черниговщине: пришли сотни людей. Фото
В городе Носовка на Черниговщине похоронили народного депутата от группы "Доверие" Валерия Давиденко, которого нашли застреленным в собственном офисе.
Как сообщает ТСН, попрощаться с погибшим пришли сотни людей даже из соседних районов, где он когда-то избирался депутатом, а также руководство области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Гроб с погибшим несли одноклассники Давыденко, в частности, коллега из группы "Доверие" в парламенте Борис Приходько. Подчеркивается, что именно он забеспокоился загадочным исчезновением товарища и звонил уборщице, которая и нашла нардепа мертвым.
Ранее тело депутата привезли в Носовку накануне, после прощания в ритуальной зале больницы "Феофания".
В то же время траурную церемонию сопровождал дождь и ветер. А цветы, которые принесли на могилу народного депутата, пришлось везти отдельным микроавтобусом, поскольку их было очень много.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тело Давыденко было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
Также появились свежие фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Известно, что в прошлом народный депутат был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.
В больнице "Феофания" в Киеве состоялось прощание с погибшим народным депутатом Валерием Давыденко.