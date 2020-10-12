Нардеп Зинкевич перечислила симптомы повторного заражения COVID-19

Повторное заболевание коронавирусом возможно, и оно отличается от первого примечательными симптомами.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич. COVID-19 она переболела полгода назад, а в октябре вновь получила положительный тест.

"Немного повысилась температура (по вечерам она достигала 37,2, а днем была нормальная), появилась сильная усталость… Если говорить об обонянии, оно у меня исчезло еще прошлый раз и не возвратилось. Вкусовые ощущения не исчезали, но они еще не полностью восстановились и после первого раза. Есть небольшой насморк", – отметила депутат.

Она подчеркнула, что главным в этих симптомах стало ощущение сильной усталости. По ее словам, при первом заражении все было по-другому.

Тогда, вспоминает нардеп, у нее вдруг поднялась высокая температура. При этом ни кашля, ни насморка не наблюдалось.

"Так как у меня есть инвалидность и определенные специфические заболевания, с нею связанные, подумала, что это пиелонефрит. Начала принимать лекарства, но и на следующий день температура оставалась высокой – 39,5 градуса. А на третий день стало очень тяжело дышать, появилось учащенное сердцебиение. Так как я обучаюсь на медика, поняла, что это пневмония", – пояснила Зинкевич.

Как писал OBOZREVATEL, о повторном заражении COVID-19 Яна Зинкевич сообщила 30 сентября. Тогда же она рассказала, что до этого уже переболела коронавирусом.