Гриценко рассказал, чем будет заниматься нардеп Залищук в его штабе

Народный депутат (БПП), член политсовета "Демальянса" Светлана Залищук присоединилась к команде кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Она будет занимать должность заместителя руководителя Центрального избирательного штаба по международным вопросам, написал политик в Facebook.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Активная жизненная позиция, опыт работы в журналистике и общественном секторе, активное сотрудничество с зарубежными партнерами в межпарламентском формате. Вместе со Светланой мы уже подготовили и провели важные встречи и консультации в Давосе, впереди Международная конференция по безопасности в Мюнхене. Поэтому включение в работу мгновенное", — отметил Гриценко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко опроверг информацию о том, что ему в 2014 году якобы предлагали возглавить Министерство обороны или Генштаб ВСУ, однако он отказался.

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