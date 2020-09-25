Нардеп Юрченко внес залог и вышел из СИЗО
Народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Юрченко, который подозревается в коррупции, внес залог в размере трех миллионов гривен и вышел из СИЗО.
Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в Высшем антикоррупционном суде и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Известно, что деньги были внесены 24 сентября.
Отметим, что суд арестовал экс-"слугу" Юрченко в понедельник, 21 сентября. Выступая на заседании, он заявил о безосновательности подозрения, выдвинутого против него.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова 15 сентября заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.
17 сентября Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко отправится в тюрьму.
18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.