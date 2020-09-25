Нардеп Юрченко внес залог и вышел из СИЗО

Карина Бондаренко Политика 09:52, 25.09.2020 Обновлено: 11:11, 25.09.2020

Народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Юрченко, который подозревается в коррупции, внес залог в размере трех миллионов гривен и вышел из СИЗО.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в Высшем антикоррупционном суде и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Известно, что деньги были внесены 24 сентября.

Отметим, что суд арестовал экс-"слугу" Юрченко в понедельник, 21 сентября. Выступая на заседании, он заявил о безосновательности подозрения, выдвинутого против него.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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