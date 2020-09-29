Нардеп Юрченко после громких обвинений отказался сложить мандат. Видео

Народный депутат Украины Александр Юрченко, которого заподозрили в причастности к масштабной коррупционной схеме, пришел в Верховную Раду и заявил, что не намерен слагать мандат.

Видео с его заявлением обнародовал на личной странице в Facebook корреспондент Ян Доброносов. В нем Юрченко среди прочего пообещал вскоре привести доказательства своей непричастности к коррупционным махинациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я в ближайшее время это опровергну, так, чтобы всем было понятно, что эта информация является недействительной. Ни в коем случае (не буду слагать мандат. – Ред.). Меня избрали люди, дали мне обязанности, я эти обязанности буду выполнять. Тем более вы видите – моя деятельность, видимо, кому-то мешает. Мы дальше будем бороться", – сказал скандальный нардеп.

Напомним, ранее Юрченко заявил, что в его дискредитации якобы заинтересована "мусорная мафия" Украины. Нардеп убежден, что в отношении него распространяют ложную информацию. Кроме того, он обвинил в совершении правонарушений сотрудников НАБУ.

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