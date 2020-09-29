Нардеп Юрченко после громких обвинений отказался сложить мандат. Видео
Народный депутат Украины Александр Юрченко, которого заподозрили в причастности к масштабной коррупционной схеме, пришел в Верховную Раду и заявил, что не намерен слагать мандат.
Видео с его заявлением обнародовал на личной странице в Facebook корреспондент Ян Доброносов. В нем Юрченко среди прочего пообещал вскоре привести доказательства своей непричастности к коррупционным махинациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я в ближайшее время это опровергну, так, чтобы всем было понятно, что эта информация является недействительной. Ни в коем случае (не буду слагать мандат. – Ред.). Меня избрали люди, дали мне обязанности, я эти обязанности буду выполнять. Тем более вы видите – моя деятельность, видимо, кому-то мешает. Мы дальше будем бороться", – сказал скандальный нардеп.
Напомним, ранее Юрченко заявил, что в его дискредитации якобы заинтересована "мусорная мафия" Украины. Нардеп убежден, что в отношении него распространяют ложную информацию. Кроме того, он обвинил в совершении правонарушений сотрудников НАБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Выведенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $ 13 000 (вся сумма составляла $ 200 000), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В уголовном производстве о взятках фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко сядет в тюрьму.
18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
Юрченко, который подозревается в коррупции, внес залог в размере 3 миллионов гривен и вышел из СИЗО.