Нардеп Юрченко был задержан за кражу пива в 2009 году, – Бутусов

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко в 2009 году был задержан за кражу четырех бутылок пива в Киеве.

Об этом он рассказал в Facebook, отметив, что позже в открытии уголовного дела против Юрченко было отказано.

"По данным источников, в Национальном антикоррупционном бюро, в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива "Старопрамен" в магазине "Каштан" по адресу Большая Васильковская, 92", – говорится в сообщении.

Александр Юрченко в 2009 году Facebook/Юрий Бутусов

По словам Бутусова, 4 декабря 2009 года был выписан отказ в возбуждении уголовного дела (отказной материал №8908).

"На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку", – добавил он.

Facebook/Юрий Бутусов

Facebook/Юрий Бутусов

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