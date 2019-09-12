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12 сентября • обновлено в 16:23
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Нардеп выбирал яхту на заседании Рады: видеофакт

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Народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Всеволод Филимоненко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Нардеп Юрий Шаповалов

Нардеп Юрий Шаповалов

Скриншот видео

Судя по видео, отмечает он, стоимость элитной услуги, которой хочет воспользоваться Шаповалов, составляет $12 тысяч.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев", – с сарказмом подчеркнул журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина вела романтическую беседу в мессенджере сразу после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности. Криворучкина переписывалась с человеком, который у нее в телефоне записан как "Любимый".

Позже она пояснила, что переписывалась во время перерыва и посоветовала журналистам не завидовать ее личной жизни.

А народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий оскандалился матерной перепиской о том, кто возглавит Минздрав во время пленарного заседания парламента.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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