Нардеп выбирал яхту на заседании Рады: видеофакт

Народный депутат Украины от Полтавской области, член депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Всеволод Филимоненко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Нардеп Юрий Шаповалов Скриншот видео

Судя по видео, отмечает он, стоимость элитной услуги, которой хочет воспользоваться Шаповалов, составляет $12 тысяч.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев", – с сарказмом подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина вела романтическую беседу в мессенджере сразу после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности. Криворучкина переписывалась с человеком, который у нее в телефоне записан как "Любимый".

Позже она пояснила, что переписывалась во время перерыва и посоветовала журналистам не завидовать ее личной жизни.

А народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий оскандалился матерной перепиской о том, кто возглавит Минздрав во время пленарного заседания парламента.

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