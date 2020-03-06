Нардепа Волошина срочно проверили на коронавирус: что произошло

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин был изолирован из-за возможного коронавируса после общения во Франции с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который подцепил болезнь и был помещен в реанимацию.

Политик посещал Францию 27 февраля, о чем написал в Facebook. Позже депутат удалил пост, но скриншот с постом сохранился в сети.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", – писал Волошин в соцсети.

Скриншот

Сегодня, 6 марта, Волошина изолировали после вмешательства спикера Рады Дмитрия Разумкова и секретаря СНБО Алексея Данилова.

"После плевания и брызганья слюной с визгом о "соросятах-поросятах" депутата Волошина все же изолировали. Так бывает...", – сообщила в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Олег Волошин

Как сообщает France 24 , 68-летнего Жана-Люка Рейтцера госпитализировали в больницу в четверг, 5 марта. Врачи диагностировали у него коронавирус COVID-2019.

Известно, что Рейтцер присутствовал на парламентском заседании 25 февраля, но этой неделе не посещал парламент.

"Депутат находится в реанимации, его состояние считается серьезным", – говорится в заявлении парламента Франции.

Также сообщается, что коронавирус заподозрили у двоих работников кафетерия в здании парламента. Одного из уже доставили в больницу.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что количество летальных случаев от коронавируса в стране достигла семи.

"Есть момент, когда мы все знаем, что ... эпидемия неизбежна", – отметил лидер французов.

Добавим, что во Франции общее количество зараженных достигло 423 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции из-за коронавируса порекомендовали не пожимать друг другу руки при встрече, пока заболевание распространяется в стране.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!