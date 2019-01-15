Нардеп Усов ответил Кожемякину на обвинения в нападении на активиста "Батьківщини"

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Константин Усов заявил о непричастности к избиению активиста партии "Батьківщина", депутата Центрально-Городской райсовета в г. Кривой Рог Вадима Мирзояна.

На своей странице в Facebook Усов опроверг соответствующие обвинения со стороны председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и представитель фракции ВО "Батьківщина" Андрея Кожемякина.

"Это досадное зрелище, когда председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на фоне предстоящих выборов превращается в безответственного болтуна. Сам придумывает "кейсы", сам публично судит, сам громко обвиняет. Господин Кожемякин, вы же сами организовали нападение на своего активиста в Кривом Роге, правда? Ваша партия — единственные, кому это сейчас, накануне выборов, на самом деле выгодно. Это же из вашего окружения были те негодяи, которые это спланировали и реализовали, правда? Это вы лично потом убедили семью пострадавшего не делать никаких заявлений и тихонько сидеть, пока вы не получите слово на первом после праздников согласительном совете, не так ли? Андрей Кожемякин, вы провокатор и лжец" — написал Усов.

"К концу недели вы, Кожемякин, должны обратиться к следователю Криворожского отдела полиции с ходатайством допросить вас у следователя судьи в качестве свидетеля. Там вы сможете повторить все обвинения против меня, но под присягой. Не сделайте этого - вы говорун, а не генерал. И, вероятно, сами все это организовали. Медиа-юристы, с которыми я работаю, - одни из лучших. Вскоре вы получите удовольствие встретиться с ними в суде в рамках гражданского иска по защите чести, достоинства, и деловой репутации. Возмещены вами за ложь средства публично направим на добрые дела", — добавил Усов.

Константин Усов facebook.com/KGUsov

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