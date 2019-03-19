Разбои и фейковое участие в АТО: чем отличился "фронтовик" Дейдей

27 февраля Конституционной суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В связи с этим НАБУ вынуждено закрыть дела против бывших и действующих топ-чиновников, которые не смогли объяснить происхождение своих многомиллионных доходов.

Среди таких чиновников и действующий скандальный народный депутат от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей, который в 2015-2016 годах стал владельцем недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых вчетверо превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

Но это далеко не единственная "заслуга" нардепа. Больше – в материале OBOZREVATEL.

Угрожал судье отца?

Отец Евгения Дейдея — Сергей, был депутатом городского совета Рени, Одесская область, от партии "Наша Украина", а также председателем комиссии по коммунальным предприятиям и приватизации. Эти должности в целом и позволили Дейдею-старшему разбогатеть.

Однако в маленьком городке нашелся тот, кто решил помешать депутату, им стал местный судья Анатолий Заикин. Против Дейдея-старшего были открыты уголовные дела по факту разворовывания государственной собственности, путем занижения ее стоимости. Свое недовольство по этому поводу местный чиновник высказал судье лично, избив его в ресторане на глазах посетителей.

Подобная наглость вызвала огромное возмущение среди жителей города и, конечно, была публично осуждена со стороны главы местной администрации Андреем Булгаровым, которого называли покровителем Дейдея-старшего.

Понятно, что Сергей стал вести себя посмирнее, но за отца решили вступиться его сыновья. Дмитрий и Евгений ворвались в дом к судье Заикину и стали угрожать ему физической расправой. Но судья оказался не из пугливых и тут же вызвал правоохранителей. В связи с резонансом дела Евгений Дейдей был вынужден бежать из Рени в Одесу.

Евгений Дейдей УН

В 2012 году Сергей Дейдей был осужден Измаильским районным судом Одесской области за мошенничество. Чиновника приговорили к одному году лишения свободы, но позже приговор был изменен на освобождение из-под стражи и год испытательного срока.

Да и Евгений Дейдей вскоре отличился вслед за отцом.

Разбойные нападения и уголовное дело

Переехав из Рени в Одесу Дейдей-младший устроился на работу следователем Суворовского РОВД Одессы. Вероятно, зарплата в милиции не устраивала будущего нардепа, который привык жить на широкую ногу, поэтому Евгений нашел "подработку". По данным следствия, вместе со своим другом Алексеем Ляховольским они начали промышлять разбоем.

В руки милиции мужчины попали после того, как за одну ночь якобы совершили три разбойных нападения в Одессе. Правоохранители считали, что нападая на прохожих с помощью обреза охотничьего ружья и пистолетом, Дейдей и Ляховольский отбирали у пострадавших телефоны, кошельки и другие ценные вещи. При совершении нападения в ночь со 2 на 3 февраля 2011 года парней заметил отряд милиции, задержав на месте преступления друга Дейдея, самому же Евгению якобы удалось сбежать, но он тоже был задержан после открытия уголовного дела 11 февраля.

Суд над обвиняемыми длился больше года, и 23 марта 2012-го Суворовский районный суд вынес решение приговорить Евгения Дейдея и Алексея Ляховольского к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Оба подсудимых полностью признали свою вину.

На время испытательного срока осужденные должны были регулярно отмечаться в органах уголовно-исполнительной системы. После испытательного срока Ляховольского освободили от отбывания наказания, а вот Дейдей стал скрываться от органов следствия с конца 2013 года.

Кстати, спорным фактом из биографии Дейдея остается его работа следователем в Одесском РОВД. В биографиях будущего нардепа указано два образования — журналиста и политолога. Ни одно из них не позволяет молодому человеку быть принятым на службу в правоохранительные органы.

Фейковое участие в АТО и "захоронение" судебного приговора

С начала Революции Достоинства в Киеве, Дейдей был ее активным участником, он даже стал сотником 7-й сотни "Самообороны Майдана". В 2014 году стал координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения "Киев-1", который нес службу в боях на Донбассе.

Впрочем, участия Дейдея в этих боях не зафиксировано. Военные поговаривают, что в зоне АТО "боец" появился лишь для того, чтобы сфотографироваться на фоне освобожденного Славянска, и не на БТР, а на дорогой иномарке. А спустя месяц, 2 августа 2014 года, получил от президента Петра Порошенко орден "За мужество". Через четыре года орден был утерян.

Уже в сентябре из архива Суворовского райсуда исчезло уголовное дело, по которому были осуждены за разбой Дейдей и Ляховольский.

А в ноябре 2014 года Евгений Дейдей становится народным депутатом Украины пройдя в Верховную Раду по спискам партии "Народный фронт". Не забыл новоиспеченный нардеп и про своего давнего друга Ляховольского, который с того же 2014 года числится его помощником.

Вот только из электронного реестра Суворовского суда приговор никуда не исчез. И согласно закону Дейдея должен был быть объявлен в розыск и понести наказание за совершенное преступление. И даже депутатский мандат тут не может сыграть никакой роли, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", вступление приговора в законную силу является основанием для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Что касается дальнейших подвигов Евгения Дейдея на Донбассе, то можно вспомнить громкую новость о том, что народный депутат попал под обстрел и получил осколочное ранение ноги 82-миллиметровым снарядом в Авдеевке. Впрочем, в штабе АТО опровергли факт обстрела города со стороны боевиков в тот период, когда был ранен Дейдей. Позже депутат пытался оправдаться заявлениями, что и он был немного в другом месте, да и ранение было не с того оружия и не такое уж сильное.

Евгений Дейдей в больнице после ранения

Превышение служебных полномочий и дело о незаконном обогащении

Уже будучи депутатом Дейдей также засветился во множестве скандалов. В феврале 2015 года он предложил своему коллеге Александру Кодоле $1,5 тыс. за то, чтобы тот задал вопрос генеральному прокурору Украины Виталию Яреме, о прокуроре Приморского района Одессы Александре Кузьменко, который противодействовал активистам "Евромайдана".

Согласно данным источников в правоохранительных органах, в 2015 году Евгений Дейдей с супругой четыре раза летал на частном самолете народного депутата Дениса Дзензерского. Именно его помощник Игорь Линчевский, как говорит Дейдей, дал в долг его жене Инге 3,5 млн гривен, что в будущем послужит причиной для возбуждения нового уголовного дела против нардепа.

В марте 2016 года руководитель "Укргаздобычи" Олег Прохоренко обратился в Национальное антикоррупционное бюро, Генпрокуратуру и Национальную полицию с требованием расследовать деятельность депутатов Максима Полякова и Евгения Дейдея, которые, по его словам, оказывают давление на компанию. Дейдей протестовал против привлечения Андрея Токаря на должность директора по вопросам материально-технического обеспечения "Укргаздобычи" — на основании того, что тот прежде работал на Саратовском НПЗ.

В 2016 году Дейдей пытался препятствовать законной деятельности прокуратуры. Под зданием Соломенского суда города Киев, нардеп оскорблял и угрожал физической расправой сотрудникам прокуратуры, чтобы защитить арестованного экс-руководителя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы, которого обвиняли в растрате средств ОПЗ.

Также Дейдей предлагал избивать битами своих коллег у выхода из парламента. Причиной столь резких заявлений, по его словам, стало то, что депутат Игорь Луценко распространял ложь о бойцах АТО.

В 2016 году НАБУ и САП заинтересовались доходами народного депутата. Дело в том, что в 2013 году Дейдей не задекларировал никаких доходов. На тот момент в семье была лишь 15-летняя Toyota Corolla, а его жене Инге принадлежала 5-летняя Subaru Tribeca.

Евгений Дейдей и его бывшая жена Инга

А уже в 2014 году Инга Дейдей, которая за год заработала 14,5 тыс. гривен, приобрела Chevrolet Camaro 2013 года выпуска. В следующем году машину продали за 700 тыс. гривен, а вместо нее у жены Дейдея появились два автомобиля Audi Q7 на общую сумму 3,5 млн гривен. Именно эти деньги и передал в долг семейству Дейдея помощник Дзензерского Линчевский.

В 2015 году Евгений Дейдей задекларировал расходы на строительство квартиры в 2,737 млн гривен — без указания источника этих денег. По данному факту НАБУ открыло уголовное производство поч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В июне 2017 году Генпрокуратура Украины передала в Верховную Раду материалы дела, требуя снятия неприкосновенности с народного депутата Дейдея. По данным ГПУ, в период с 18 декабря 2014 года до 26 декабря 2016 года Евгений Дейдей приобрел в совместную с женой собственность официально подтвержденных активов на сумму 6 133 690,95 грн, что более чем 4,2 раза превышает совокупный доход супругов.

Вместе с тем генпрокурор Юрий Луценко в ходе заседания регламентного комитета Рады представил записи телефонных разговоров по делу о займе супруги Дейдея 3,5 млн гривен у бизнесмена Игоря Линчевского. Эти записи не подтверждают происхождение денег через займ.

Впрочем, парламент не проголосовал за снятие неприкосновенности с народного депутата Евгения Дейдея, и тот в очередной раз успешно избежал наказания.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!