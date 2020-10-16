Нардеп Тищенко заразился коронавирусом – СМИ

Карина Бондаренко Политика 10:09, 16.10.2020 Обновлено: 10:18, 16.10.2020

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заразился коронавирусом.

О том, что он получил положительный тест на COVID-19, 16 октября сообщило издание "Вести".

Тищенко заразился коронавирусом.
Вести

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, коронавирусом в Верховной Раде Украинызаразились почти 100 человек. Из них до 60 больных – народные депутаты и до 30 инфицированных – в аппарате парламента.

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