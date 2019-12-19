Главная Новости
19 декабря • обновлено в 22:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Уже все, б**дь, впадлу": матерные впечатления нардепа Зеленского от работы слили в сеть

Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Тимофийчук эмоционально рассказал о своих впечатлениях от деятельности парламентария.

Запись телефонного разговора с ним появилась в Telegram-канале "Путч". Народный избранник не стеснялся в выражениях (чтобы послушать, доскролльте новость до конца).

"Не факт, что трезвый. Но чувствуется, что взволнован и на грани адекватного поведения", – сказано в сообщении.

Новости
"Им п**да!" В сеть слили переписку "слуги" о "решалове" с прокурором: фотофакт

Матерные впечатления нардепа Зеленского от работы слили в сеть

Матерные впечатления нардепа Зеленского от работы слили в сеть

glavpost.com

"То, что я там б**тдь на камеру не умею говорить, п**деть, мол, я там х**, недоразвитый.... Просто я за три года заработал больше, чем те, кто на эту камеру умеют говорить. За пять лет дороги не починили, войну не закрыли, а теперь давайте "слуг" гнобить", – высказался он.

"Мне, б**дь, все уже впадлу, понимаешь?" – не выдержал нардеп. Далее Тимофийчук перешел на нецензурную лексику.

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимофийчук угодил в несколько конфузов. Сначала, выступая перед избирателями, он забыл, сколько ему лет. После в сети разместили фейковый пост с ошибками от его имени. Нардеп отличился реакцией на это в комментариях.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
56
35
Смешно
1
Интересно
9
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги