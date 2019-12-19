Матерные впечатления нардепа Зеленского от работы слили в сеть

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Тимофийчук эмоционально рассказал о своих впечатлениях от деятельности парламентария.

Запись телефонного разговора с ним появилась в Telegram-канале "Путч". Народный избранник не стеснялся в выражениях (чтобы послушать, доскролльте новость до конца).

"Не факт, что трезвый. Но чувствуется, что взволнован и на грани адекватного поведения", – сказано в сообщении.

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"То, что я там б**тдь на камеру не умею говорить, п**деть, мол, я там х**, недоразвитый.... Просто я за три года заработал больше, чем те, кто на эту камеру умеют говорить. За пять лет дороги не починили, войну не закрыли, а теперь давайте "слуг" гнобить", – высказался он.

"Мне, б**дь, все уже впадлу, понимаешь?" – не выдержал нардеп. Далее Тимофийчук перешел на нецензурную лексику.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимофийчук угодил в несколько конфузов. Сначала, выступая перед избирателями, он забыл, сколько ему лет. После в сети разместили фейковый пост с ошибками от его имени. Нардеп отличился реакцией на это в комментариях.

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