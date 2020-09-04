Министра экономики Игоря Петрашко могут снять с должности за отстаивание интересов собственников табачных корпораций.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает Телеграм-канал украинского журналиста Андрея Павловского PavlovskyNEWS.

"Качура сообщил журналистам, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уже в скором времени может покинуть Кабмин. По словам нардепа, об этом топ-чиновник уже сообщил своим подчиненным", – говорится в сообщении.

По словам Качуры, он лично видел, как Петрашко в Кабинете министров отстаивал интересы табачных корпораций, освобождая их от уплаты налогов. Депутат добавил, что к экономическому блоку у Верховной Рады скопилось много вопросов, как и к самому министру Петрашко.

Нардеп-"слуга" заявил в Раде о подготовке отставки министра Петрашко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава фракции СН Давид Арахамия рассказал, будет ли "Слуга народа" увольнять министра Игоря Петрашко.

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