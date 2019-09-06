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6 сентября • обновлено в 07:53
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Нардеп скрыл нефтяной бизнес жены в России и десятки квартир

8.5т Читать материал на украинском

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак скрыл в декларации свою гражданскую супругу Наталью Лавренюк, владеющую частью нефтяного бизнеса в России совместно с Оксаной Марченко и ее мужем Виктором Медведчуком.

Также у нее есть многочисленное имущество в Украине. Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях".

Лавренюк является уроженкой Львова и имеет 25% акций компании "НЗНП Трейд". Предприятие бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийске. Марченко контролирует в этой компании 61%. Даная доля принадлежит кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет украинская телеведущая через фирму TUMILLON INVESTMENTS LTD.

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Кроме того, у жены Козака есть 12 квартир во Львове и Киеве, десяток участков земли в Киевской области, а также предприятие "Лилия".

Согласно данным, за последние 14 лет ее доход составил 5 млн грн, что не может соответствовать такому количеству недвижимости.

Лавренюк постоянно сопровождает Козака в командировках, у них есть общий ребенок. В то же время ни ее, ни ребенка нардеп в декларацию не внес.

Юристы утверждают, что данное нарушение подпадает под статью Уголовного кодекса.

"Сокрытие сведений о лице, с которым декларант находится в фактических брачных отношениях, и недекларирование оформленного на нее имущества и бизнеса – это преступление", – говорят специалисты.

Имущество Лавренюк

Имущество Лавренюк

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении лицензии телеканала NewsOne, которым владеет Козак.

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Персоны
Виктор Медведчук Оксана Марченко Тарас Козак
Место
Украина
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Чан Джеки
Чан Джеки
СУД.КОНФИСКАЦИЯ.ТЮРЬМА.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А ще спить з гумовим медведчуком в неприродній спосіб.
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