Нардеп Скороход получила негативный тест на коронавирус

Ирина Кулинич Политика 11:23, 24.04.2020 Обновлено: 12:15, 24.04.2020

Народный депутат Анна Скороход и ее новорожденный ребенок начали выздоравливать от коронавируса – результаты их тестов впервые оказались отрицательными.

Радостной новостью она поделилась в пятницу, 24 апреля, в своем Telegram-канале.

"У нас первые негативные тесты ПЦР!" – написала депутат.

Еспресо

Напомним, 15 апреля Скороход рассказала, что они с сыном повторно сдали тест на коронавирус и он оказался положительным. В общей сложности нардеп уже провела в больнице почти 20 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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