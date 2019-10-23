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24 октября • обновлено в 00:29
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"Меня подставили": "слуга" оправдался за эфир на росТВ с Пушилиным

1.1т Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, который оскандалился выступлением на российском пропагандистском телевидении, заявил, что его якобы подставили.

В подтверждение этого парламентарий показал переписку с продюсером "Первого канала", которую опубликовал в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Шевченко заверил, что даже не подозревал, что разделит эфир с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

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"Слуга" оправдался за эфир на росТВ с Пушилиным

"Слуга" оправдался за эфир на росТВ с Пушилиным

Скриншот из видео

"Россияне меня подставили! Выглядело как умышленная встреча с Пушилиным! Больше они меня не увидят. Пошли они. Выступая на "Первом канале", я выполнял волю моих избирателей в Запорожье, те цели, которые заявляла партия "Слуга народа" на выборах. Это достижение мира, диалог. Только поэтому я согласился на включение на программу", – оправдался нардеп.

"Я говорил о том, что радикальные националисты пытаются сорвать процесс разведения войск. Националисты, радикалы выходят к Офису президента, не позволяют установить мир. То, что я сказал – это не предательство интересов Украины, это защита интересов моих избирателей, избирателей "СН", раз мы говорим о мире, значит это наша обязанность. Вы меня обвинили чуть ли не в предательстве – но этого нет", – продолжил он.

Нардеп Шевченко оправдался за эфир на росТВ

Нардеп Шевченко оправдался за эфир на росТВ

ipne.ws

По словам Шевченко, его удивила критика со стороны однопартийцев.

"Считаю, что я все сделал правильно, и нормальные люди меня оценят и поддержат и в Украине, и в России в том числе. Но на "Первом канале" я больше выступать не буду они меня обманули. Я не знал, что этот эфир будет с Пушилиным. И они сильно порезали запись моего выступления. Вырезали все мои слова, что занятие Крыма грубая ошибка со стороны России. Вырезали мой спор с Пушилиным по поводу Донбасса. Я написал их продюсеру, который договаривался об эфирах, что о них думаю, готов это опубликовать", – резюмировал нардеп.

"Меня подставили": "слуга" оправдался за эфир на росТВ с Пушилиным
"Меня подставили": "слуга" оправдался за эфир на росТВ с Пушилиным

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко на КремльТВ заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу. Также он призвал простить Россию.

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Юрий Бутусов Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
пропаганда Партия Слуга народа
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