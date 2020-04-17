Внефракционный народный депутат Украины Сергей Рудык вылечился от нового коронавируса COVID-19.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 17 апреля. Он записал видеообращение (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

facebook.com/serhiy.rudyk.3

Рудык рассказал, что сдал уже два негативных анализа на COVID-19. Он также показал новые снимки своих легких, рассказав, что они в порядке.

"Сегодня... ровно месяц со времени той злосчастной сессии Верховной Рады, когда, скорее всего, кто-то из моих куршевельских коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал. Но бог все видит. Я думаю, он расставит все по своим местам... С уверенностью могу сказать, что я этот недуг я одолел", – сказал нардеп.

Он поблагодарил всех, кто ему помогал во время болезни, и поздравил украинцев с приближающимся праздником Пасхи. "Немного Пасха не такая, как было в предыдущие годы, но и это нужно пережить", – добавил Рудык.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее стало известно, что бывший глава СБУ и экс-первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский вылечился от COVID-19.