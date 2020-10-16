Нардеп раскрыл детали опроса Зеленского

Опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов 25 октября, будет проводиться с помощью волонтеров.

Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко.

"Вопросы касаются того, о чем говорят в нашем обществе, о том, что думают люди", – уточнил он.

В отношении процедуры голосования Крейденко сообщил, что "помогать президенту будут волонтеры, которые будут задавать эти вопросы, которые будут контролировать правильное заполнение анкет и класть их в специальный ящик".

Комментируя, кто будет гарантировать, что один и тот же человек не проголосует несколько раз, нардеп отметил, что стоит полагаться на совесть волонтеров, а также на определенный способ идентификации респондентов, например, с помощью паспорта. "Думаю, что Офис президента этим занимается и знает, как это провести", – добавил он.

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