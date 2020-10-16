Нардеп раскрыл детали опроса Зеленского
Опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов 25 октября, будет проводиться с помощью волонтеров.
Об этом в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Владимир Крейденко.
"Вопросы касаются того, о чем говорят в нашем обществе, о том, что думают люди", – уточнил он.
В отношении процедуры голосования Крейденко сообщил, что "помогать президенту будут волонтеры, которые будут задавать эти вопросы, которые будут контролировать правильное заполнение анкет и класть их в специальный ящик".
Комментируя, кто будет гарантировать, что один и тот же человек не проголосует несколько раз, нардеп отметил, что стоит полагаться на совесть волонтеров, а также на определенный способ идентификации респондентов, например, с помощью паспорта. "Думаю, что Офис президента этим занимается и знает, как это провести", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы, в частности, ответить на пять важных для общества вопросов.
Позже Зеленский лично озвучил первый вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам хотят задать вопрос о медицине, школе и парламенте.
Впоследствии президент назвал и второй пункт опроса: поддерживают ли украинцы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
В соцсетях распространили полный список вопросов, которые готовится задать украинцам президент Владимир Зеленский во время "всенародного опроса". Его подтвердили в Офисе президента.