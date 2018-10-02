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Нардеп пришла в Раду на костылях: появились фото

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Народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Ольга Червакова во вторник, 2 октября, пришла на заседание Верховной Рады на костылях.

Фотографии опубликовал ИНФОТАБ. Пока неизвестно, что именно произошло с Черваковой. (Чтобы увидеть фото, доскрольте новость до конца).

Издание предположило, что травму нардеп получила на днях, так как 30 сентября поделилась на своей странице в Facebook фото, на котором запечатлена без костылей.

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Червакова – известная украинская журналистка, работала шеф-редактором программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Нардеп пришла в Раду на костылях: появились фото

Ольга Червакова

ИНФОТАБ

Нардеп пришла в Раду на костылях: появились фото

Ольга Червакова

ИНФОТАБ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от БПП пришла в Раду в элитных серьгах за $5 тысяч.

Персона
Ольга Червакова
Место
УкраинаКиев
Объект
Верховна Рада України
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