Нардеп озвучил план по возвращению Крыма и Донбасса: в России взорвались гневом

Народный депутат Украины Павел Кишкар ("Самопоміч") заявил, что через 10-15 лет Украина и ее зарубежные партнеры, включая Японию, выйдут на тот уровень взаимодействия, который поможет каждой из стран решить территориальные споры с Россией.

Такое мнение политик озвучил в эфире телеканала "Эспрессо", чем вызвал большой ажиотаж в кремлевских пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Думаю, через 10-15 лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами. С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с Российской Федерацией. Они могут быть решены, когда закончится доминирование кремлевской России", — отметил он.

Кишкар добавил, что в течение пяти лет все поймут, что благодаря Украине возможно разрешение всех территориальных конфликтов, в том числе, сирийского.

Политик подчеркнул, что война с российским агрессором будет кровавой, однако Украине удастся оптимизировать потери, если ей на помощь придет флот США.

"Как бывший военный я уверен, что нам придется с оружием в руках возвращать эти территории. Другого история России нам не предлагает. Любой конфликт с Россией как с империей заканчивался большой кровью. Но лет через пять, благодаря привлечению ВМС США, я думаю, с минимальными потерями мы сможем деоккупировать эти территории — Крым и восточную Украину", — резюмировал Кишкар.

Его мнение растиражировали топовые российские СМИ. Под соответствующими новостями развернулись бурные дискуссии россиян, которых возмутили слова украинского политика.

"У Кишкара кишка на это тонка", "У них там инкубатор по выведению особо одаренных?", "Срок никогда", "Депутат уверен, что он и его страна протянут 10-15 лет?", "Смешно", "Когда закончится доминирование кремлевской России". Ребята, да оно только начинается. Лет через 300 приходите, посмотрим на ваш прогноз", — пишут сторонники путинского режима.

Как сообщал OBOZREVATEL, внефракционный депутат Верховной Рады, бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош также заявил, что военный способ возвращения Донбасса при определенной дипломатической поддержке вполне реальный.

Его слова вызвали ажиотаж на российском телевидении, и там выдали фейк о том, что Киев якобы готовит массовые убийства мирных жителей временно оккупированных территорий, а также политических оппонентов власти.

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