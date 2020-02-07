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8 февраля • обновлено в 07:37
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"Я не воспитатель трускавецкой школы": нардеп отомстил "слуге народа" за маты в Раде

53.8т
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Народный депутат Украины Алексей Кучеренко от "Батьківщини" подал заявление в полицию на коллегу из "Слуги народа" Максима Ткаченко, который накануне обматерил его в Верховной Раде.

Кроме того, оскорбленный Кучеренко обратился с жалобой в Регламентный комитет парламента. Об этом он написал на личной странице в Facebook.

"Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОДА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по Регламенту и депутатской этике", – написал представитель "Батьківщини".

Вместе с тем он отметил, что готов пойти на мировую, если Ткаченко публично принесет ему извинения с трибуны Верховной Рады за оскорбительные высказывания и неуместные шутки по поводу возраста.

Кучеренко и Ткаченко

Кучеренко и Ткаченко

"Если с трибуны Верховной Рады депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и (в моем лице) всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. И вообще забуду про этот инцидент, ибо я, в конце концов – не папа, не мама и не воспитатель трускавецкой школы молодого депутата, и мне с головой хватает чем заниматься", – написал Кучеренко.

"В противном случае – гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца! Ни Ткаченко и никакой другой "слуга" не будут определять – кому быть или не быть депутатом Верховной Рады Украины. Это право принадлежит исключительно народу Украины! ЗапомниТЕ это, коллеги!" – предупредил он своего визави.

Позже Кучеренко заявил, что расценивает брань в свой адрес, как хулиганство. Однако отметил, что готов простить Ткаченко, если он извинится.

Кроме этого, Кучеренко обвинил "слуг народа" в том, что они разбили ему очки во время матерной перепалки с Ткаченко у трибуны Рады. По его словам, парламентариев очень оскорбило то, что он назвал их клоунами.

В свою очередь Ткаченко заявил, что не намерен извиняться перед Кучеренко и отметил, что ждет такого шага от представителей "Батьківщини" за срыв работы парламента.

"Я не воспитатель трускавецкой школы": нардеп отомстил "слуге народа" за маты в Раде

"Я не воспитатель трускавецкой школы": нардеп отомстил "слуге народа" за маты в Раде

"Я не воспитатель трускавецкой школы": нардеп отомстил "слуге народа" за маты в Раде

"Я не воспитатель трускавецкой школы": нардеп отомстил "слуге народа" за маты в Раде

"Я не воспитатель трускавецкой школы": нардеп отомстил "слуге народа" за маты в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Ткаченко оскандалился заявлением о том, что среди террористов "Л/ДНР" могут быть "хорошие люди". Более того, он не исключил, что после деоккупации ОРДЛО многие из них войдут в команду новой власти.

  • Вскоре нардеп оправдался, уточнив, что имел в виду только руководителей больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Алексей Кучеренко Максим Ткаченко
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа ВО Батьківщина
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Комментарии
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Qurd Boz
Qurd Boz
Zedeputatı v osnovnom vatniki, i oni ne moqut bez "mata" qovorit. İntelliqentsiya i borov vstretilis...
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canger ralph
canger ralph
Великий Кормчий, Sedes kiedys widziales? Chyba tylko w polskich filmach... I, nawiasem mowiac, kurwy sluza do innego.
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0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Qurd Boz, ty kurwa 3 unitaza ne pochistila!
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0
Aum Yantra
Aum Yantra
клоун матюкливый попался
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От насмешил)))))))депутата нельзя судить )))))ну и толку от заявления в суд ха ха ха))))))от умора)))позорище)))))ябида))))фу чмошник старый))))))
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3
17
2 из 4 ответов | показать все
Кацапов Ебал
Кацапов Ебал
Артеллерист Моня, проституткой у сепаров работал?)
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0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Nikan Raisa, ну я вообще то там был два года с 15го по 17 тый)))
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