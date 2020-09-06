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Нардеп от "Слуги народа" во время карантина "отрывался" под Монатика на Ибице. Видео

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Политика
1,9 т.

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук во время карантина посетил концерт в ночном клубе

  • Мужчина развлекался в Ibiza Beach Club на концерте певца Monatik

  • Ранее он утверждал, что пандемия коронавируса – это "афера"

Нардеп от 'Слуги народа' во время карантина 'отрывался' под Монатика на Ибице. Иллюстрация

Нардеп от "Слуги народа" во время карантина "отрывался" под Монатика на Ибице. Иллюстрация.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук во время карантина посетил концерт в ночном клубе.

Так, мужчина развлекался в Ibiza Beach Club (Одесса) на концерте певца Monatik. Соответствующее видео разместил сам нардеп на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Монатик, спасибо за настроение и энергию! Теперь можно снова в рабочий Ритм. Каждый LOVит Ритм..." – написал Камельчук.

Отметим, что ранее Камельчук в эфире парламентского телеканала "Рада" заверял, что пандемия коронавируса и все, что происходит во время нее, – это "афера".

"Все это только для того на самом деле, чтобы во всем мире произошло экономическое перераспределение. И то, что сейчас происходит в Украине, – на самом деле это калька из многих других стран, в частности европейских. Есть, к сожалению, требование международных финансовых корпораций, работающих в связке с фармкомпаниями", – заявил нардеп.

По словам политика, их целью является якобы максимальное снижение уровня жизни людей и целых стран.

"Мы должны проконтролировать, как ведут себя в данной ситуации и будут вести себя потом все средства медицины, в частности, Министерство здравоохранения. Потому что эта история будет у нас до весны следующего года, а после этого, мне кажется, должны лететь головы просто всех тех, кто принимал участие в этой афере", – сказал Камельчук.

Пост нардепа о концерте.

Пост нардепа о концерте. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь "сцепился" с пользователем сети, заявив ей, что "может и послать".

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УкраинаОдессаКарантин в УкраинеКоронавирусПартия Слуга народаЮрий Камельчук
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