Народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александр Трухин задекларировал 22 миллиона гривен как подарок от родителей.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из его декларации о доходах за 2019 год, которая была опубликована 7 мая. Согласно документу, отец и мать подарили Трухину по 11 миллионов.

Трухин задекларировал 22 млн грн подарка от родителей

Также нардеп задекларировал более 100 земельных участков в Полтавской области, две квартиры в Днепре и автомобиль Volkswagen Touareg.

За прошедший год в Верховной Раде Трухин заработал 162 057 гривен. В сельскохозяйственном производственном кооперативе "Андреевский", который также указан как основное место работы, он получил 130 479 гривен.

Скриншот декларации

Александр Трухин – украинский политик и предприниматель, народный депутат IX созыва. Родился 10 ноября 1986 года в городе Каменское Днепропетровской области. Выпускник Национального технического университета “Днепровская политехника”.

29 августа 2019 года принял присягу Народного депутата Украины IX созыва. В новом созыве парламента стал заместителем председателя комитета по вопросам бюджета.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинцы до 1 июня должны заполнить налоговые декларации, а после – заплатить за дополнительный доход. 18% нужно отдать практически с любого заработка: аренды жилья, гонораров, прибыли от независимой профессиональной деятельности.