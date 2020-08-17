Нардеп от "Слуги народа" призвал белорусов простить грехи Лукашенко

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко обратился к белорусскому народу с призывом простить за все Александра Лукашенко, который был на посту президента пять сроков подряд.

Свое послание украинский парламентарий опубликовал на личной странице в Facebook, отметив, что без примирения с действующей властью у соседнего государства якобы нет будущего.

"Родные мои братья белорусы! Если вы не простите батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад. Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", – высказался Шевченко.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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