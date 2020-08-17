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Нардеп от "Слуги народа" призвал белорусов простить грехи Лукашенко

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
6,8 т.
Нардеп Евгений Шевченко призвал Беларусь простить Лукашенко

Нардеп Евгений Шевченко призвал Беларусь простить Лукашенко.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко обратился к белорусскому народу с призывом простить за все Александра Лукашенко, который был на посту президента пять сроков подряд.

Свое послание украинский парламентарий опубликовал на личной странице в Facebook, отметив, что без примирения с действующей властью у соседнего государства якобы нет будущего.

"Родные мои братья белорусы! Если вы не простите батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад. Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", – высказался Шевченко.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

Евгений Шевченко

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