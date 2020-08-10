Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой, "забыв" о митингах

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко досрочно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

Об этом он написал на своей странице в Fаcebook. Кроме того, Шевченко поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине". При этом, он не упомянул о протестах и задержании митингующих в Минске.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!" – написал Шевченко.

Facebook Евгения Шевченко

Коллега нардепа по фракции Елизавета Богуцкая в комментариях негативно оценила такой поступок, написав "П**здец, Жень".

"Соболезную", – написал в ответ Шевченко.

Facebook Евгения Шевченко

Отметим, в Беларуси вспыхнули протесты из-за прошедших в республике президентских выборов. ЦИК страны заявила о победе действующего президента Александра Лукашенко во всех районах Беларуси, которые отчитались о подсчете голосов. Вместе с тем, его главная конкурентка Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

Местные СМИ сообщили о раненых в результате столкновений. Сразу в нескольких крупных городах взорвался свой "Майдан". Милиция применяла свето-шумовые гранаты, резиновые пули, водометы. Также в толпу протестующих врезался автозак.

Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.