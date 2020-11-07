Нардеп от "Слуги народа" Андрийович сложил мандат в связи с избранием мэром

Ольга Липич Политика 15:56, 7.11.2020 Обновлено: 16:00, 7.11.2020

Народный депутат Зиновий Андрийович ( "Слуга народа") подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом он сообщил 6 ноября во Facebook. В опубликованном заявлении указано, что он отказывается от мандата в связи с избранием мэром Надворной Ивано-Франковской области.

"Работая в Верховой Раде Украины, сердцем и душой всегда был в своем родном крае. Год в парламенте выдался достаточно сложным и насыщенным, однако чрезвычайно важным. Год полученного опыта, изменений и вызовов. Год борьбы и принятых сверхважных решений", – сказано в сообщении .

Заявление Андрийовича должна рассмотреть Верховная Рада.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, Андрийович выиграл выборы, получив 62,24% голосов.

Зиновий Андрийович / Facebook
Зиновий Андрийович / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шараськин в пятницу, 6 ноября, в зале Верховной Рады принес присягу народного депутата. Политик стал парламентарием от партии "Голос", вместо Святослава Вакарчука, который в июне составил депутатский мандат.

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