Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин соврал о предложении французского депутата Валерии Фор-Мунтян привлечь к переговорам по Донбассу представителей "Л/ДНР".

Об инциденте Фор-Мунтян сообщила в комментарии "Новой газете", выразив возмущение словами украинского политика.

В Facebook Волошин утверждал, что его коллега, которая возглавляет группу дружбы Киева и Парижа, якобы сказала, что "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов".

Фор-Мунтян отметила, что до встречи 27 февраля не была знакома с Волошиным. Нардеп предлагал ей создать "парламентский нормандский формат", однако не получил поддержки инициативы.

Валерия Фор-Мунтян novayagazeta.ru

"Я шокирована, не знаю, как можно было такое придумать. На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу", – пояснила она.

"Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила", – добавила она.

Олег Волошин (слева) Facebook

Как писал OBOZREVATEL, накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с куратором Путина по Донбассу.

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