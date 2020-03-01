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1 марта • обновлено в 18:26
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Нардеп от ОПЗЖ Волошин соврал о призыве Франции вести переговоры с "Л/ДНР"

14.3т
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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин соврал о предложении французского депутата Валерии Фор-Мунтян привлечь к переговорам по Донбассу представителей "Л/ДНР".

Об инциденте Фор-Мунтян сообщила в комментарии "Новой газете", выразив возмущение словами украинского политика.

В Facebook Волошин утверждал, что его коллега, которая возглавляет группу дружбы Киева и Парижа, якобы сказала, что "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов".

Фор-Мунтян отметила, что до встречи 27 февраля не была знакома с Волошиным. Нардеп предлагал ей создать "парламентский нормандский формат", однако не получил поддержки инициативы.

Валерия Фор-Мунтян

Валерия Фор-Мунтян

novayagazeta.ru

"Я шокирована, не знаю, как можно было такое придумать. На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу", – пояснила она.

"Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила", – добавила она.

Олег Волошин (слева)

Олег Волошин (слева)

Facebook

Как писал OBOZREVATEL, накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с куратором Путина по Донбассу.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Волошин
Место
Украина
Теги
нормандский формат "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы, уж сколько вы раз вляпывались с откровенной ложью, разжигая ненависть и ничего вам пока.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
СпЕциально для ОБОЗА.Франция,Германия и Россия поставили подписи под Минским догооренностями,как гаранты их подписания украинской стороной и представителями респүблик.Дрүгими словами Киевв с одной стороны, Донецк и Луганск с другой стороны подписали Минский Договор с последовательностью действий по мирному урегулированию.Франция, Германия и Россия подтвердили эти договоренности(выступили гарантом) Исходя из вышесказанного Франция уже почти 5лет призывает и гарантирует ведение переговоров с республиками.
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Гордій Олексій
Гордій Олексій
Кто бьі сомневался!
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