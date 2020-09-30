Нардеп от "ЕС" Зинкевич повторно заразилась коронавирусом
Вся фракция партии Петра Порошенко накануне сдала тесты на коронавирус
Зинкевич получила положительный результат, но пока острых симптомов нет
Она отметила, что полгода назад уже болела COVID-19
Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич повторно заболела коронавирусом.
Об этом она сообщила вечером в среду, 30 сентября, на своей странице в Facebook.
"Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", – написала Зинкевич.
Она отметила, что переболела COVID-19 полгода назад. Из симптомов у нее пока что лишь сильная усталость.
"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", – рассказала нардеп.
Как писал OBOZREVATEL, 29 сентября пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Он отметил, что вынужден прекратить все свои поездки, а лечение будет проходить дома.