Нардеп от 'ЕС' Зинкевич повторно заразилась коронавирусом

Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич повторно заболела коронавирусом.

Об этом она сообщила вечером в среду, 30 сентября, на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на короновирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат. Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция", – написала Зинкевич.

Она отметила, что переболела COVID-19 полгода назад. Из симптомов у нее пока что лишь сильная усталость.

"Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", – рассказала нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, 29 сентября пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Он отметил, что вынужден прекратить все свои поездки, а лечение будет проходить дома.