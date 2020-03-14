Нардеп от "ЕС" подал законопроект об упрощении закупки медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий упрощение процедуры закупки оборудования и медицинских материалов, необходимых для борьбы с коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Коронавирус распространяется по миру и игнорировать это уже невозможно. Поэтому предложил коллегам принять соответствующий закон, чтобы помочь медикам оперативно и своевременно реагировать на случаи заражения. Для этого мы упростить процедуру публичных закупок медицинских товаров, оборудования и услуг, необходимых для борьбы с болезнью и ликвидации ее последствий", – объясняет Гончаренко.

"Сейчас есть дополнительные потребности для осуществления санитарных и противоэпидемических мероприятий. Это необходимый шаг, чтобы минимизировать риски на территории всей страны. Призываю коллег поддержать такую инициативу, ведь за этим законопроектом стоит безопасность каждого из нас", – отметил Алексей Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Гончаренко за свой счет приобрел 125 тестов на выявление коронавируса для своего округа в Одесской области и призвал других депутатов-мажоритарщиков так же помочь избирателям своих округов с обеспечением такими тестами.

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