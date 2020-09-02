Нардеп от "Батьківщини" заразился коронавирусом
Народный депутат из фракции "Батьківщина" Иван Крулько заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.
Результат теста на COVID-19 политик опубликовал в Facebook 2 сентября. Он написал, что сдал анализ днем ранее.
Крулько сообщил, что находится на самоизоляции.
"Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", – отметил нардеп.
Он поблагодарил тех, кто пожелал ему выздороветь и призвал всех беречь себя и не болеть.
Согласно данным на сайте Верховной Рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании 1 сентября.
Последний раз он был в Раде 25 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые прокомментировала свое самочувствие после инфицирования коронавирусом.
По состоянию на 31 августа коронавирусом болеют 23 народных депутатов Украины и еще семь работников аппарата Верховной Рады. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.