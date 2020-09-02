Нардеп от "Батьківщини" заразился коронавирусом

Народный депутат из фракции "Батьківщина" Иван Крулько заболел коронавирусом и находится на самоизоляции.

Результат теста на COVID-19 политик опубликовал в Facebook 2 сентября. Он написал, что сдал анализ днем ранее.

Крулько сообщил, что находится на самоизоляции.

"Самочувствие как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", – отметил нардеп.

Он поблагодарил тех, кто пожелал ему выздороветь и призвал всех беречь себя и не болеть.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании 1 сентября.

Последний раз он был в Раде 25 августа.

Крулько сообщил, что заболел COVID-19. Facebook Ивана Крулько

Положительный тест на COVID-19 Ивана Крулько. Facebook Ивана Крулько

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые прокомментировала свое самочувствие после инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 31 августа коронавирусом болеют 23 народных депутатов Украины и еще семь работников аппарата Верховной Рады. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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