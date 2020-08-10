Нардеп опубликовала обращение "Слуг народа" о протестах в Беларуси

Народные депутаты Украины от президентской партии "Слуга народа" выразили обеспокоенность относительно развития событий вокруг выборов президента Беларуси и призвали власти соседней страны к проявлению демократии.

Обращение выложила на своей странице в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук. Его попросили поддержать и всех депутатов демократических фракций ВРУ.

"Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом", – говорится в заявлении.

Депутаты напомнили, что в свое время украинский народ заплатил высокую цену за приверженность таким принципам. И именно память об этих жертвах побуждает призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав – на мирный протест.

По мнению нардепов от "Слуги народа", протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторых непрозрачных событиях, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования 9 августа. Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси они и призвали представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих.

"От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно – международная поддержка и защита государственности дружественной нам страны. Пусть живет свободная и независимая Беларусь!" – подытожили в обращении "слуги народа", призвав поддержать его всех депутатов демократических фракций ВРУ.

Стоит отметить, что ранее коллега Кравчук, депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко досрочно поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. На своей странице в Fаcebook он поблагодарил его за "душевное отношение к Украине". В то же время "слуга" даже не вспомнил о протестах и задержаниях митингующих в Минске.

Обращение депутатов от "Слуги народа" (Facebook Yevheniya Kravchuk)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о протестах в Беларуси и призвал отказаться от уличного насилия.