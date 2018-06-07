"Хотят все": в Раде сделали заявление об Антикоррупционном суде

Законопроект об Антикоррупционном суде будет принят Верховной Радой, поскольку в этом все заинтересованы.

"Однозначно принять должны, потому что все в нем заинтересованы, и очень, я помню, сколько разговоров было и у нас на фракции, и везде, все хотят. Правда, одни хотят, чтобы он был немножко такой, другие хотят, чтобы немного иной, но в любом случае, все хотят, чтобы он был, и он будет быстрее", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко.

Относительно спорной поправки о полномочиях общественного совета международных экспертов, нардеп все же считает, что последнее решение должно быть за Украиной, а не международными донорами.

"Я понимаю, что это все объективно и правильно со стороны международного сообщества, но мне так не нравится, что они суют свой нос в наши дела. Я бы все же считал, чтобы мы сами разбирались и меньше оглядывались на задние колеса, а шли вперед. Я думаю, чтобы им тоже не понравилось, если бы украинцы там немцам, или французам начали что-то рассказывать, это неправильно. Они могут давать определенные рекомендации, но не настаивать и рассказывать нам, как должно быть", - сказал он.

На вопрос, какой же окончательный вариант законопроекта будет проголосован, Тимошенко ответил: "Будет так, как решит большинство коалиции, а коалиция сделает так, как нужно президенту. И закон будет принят, как и все законы, под президента, под коалицию".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, найдена оптимальная формула, которая решит вопрос со скандальной поправкой о полномочиях общественного совета международных экспертов к законопроекту о Антикоррупционный суд.

Онлайн-трансляцию обсуждения и голосования за законопроект об Антикоррупционном суде можно тут.