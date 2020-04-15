Главная Новости
15 апреля • обновлено в 14:25
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Нардеп Новинский заразился коронавирусом

24.9т
Читать материал на украинском

У народного депутата Вадима Новинского диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, добавив, что в четверг, 15 апреля, прошел тестирование на болезнь.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы", – написал он.

Вадим Новинский

Вадим Новинский

Новинский отметил, что врачи ему посоветовали несколько дней провести в стационаре под наблюдением.

"Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", – добавил политик.

Новость обновляется…

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Вадим Новинский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
29
Смешно
53
Интересно
7
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги