Нардеп Новинский заразился коронавирусом

У народного депутата Вадима Новинского диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, добавив, что в четверг, 15 апреля, прошел тестирование на болезнь.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы", – написал он.

Вадим Новинский

Новинский отметил, что врачи ему посоветовали несколько дней провести в стационаре под наблюдением.

"Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", – добавил политик.

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