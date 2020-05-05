Нардеп Новинский вылечился от коронавируса

Ирина Кулинич Политика 10:52, 5.05.2020 Обновлено: 11:05, 5.05.2020

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил о выздоровлении.

Новостью поделился он в понедельник, 4 мая, на своей странице в Facebook.

"Получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров", – написал Новинский.

Нардеп Новинский вылечился от коронавируса
Деловая столица

Он поблагодарил за поддержку и пожелал другим больным скорейшего выздоровления.

Напомним, Новинский прошел проверку на коронавирус 15 апреля. Тест оказался положительным. Нардеп рассказывал, что не ощущает симптомов болезни и намерен до выздоровления придерживаться режима самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о первом отрицательном результате теста на коронавирус сообщила нардеп Анна Скороход, которая попала в больницу со своим новорожденным сыном.

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