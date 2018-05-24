В Украине предложили навести порядок с Первомайсками

В Украине после проведения декоммунизации осталось несколько населенных пунктов, получивших свое название в честь праздника 1 мая, которые тоже необходимо переименовать.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Кирш.

По словам нардепа, в Украине "с Первомайсками непорядок".

"В Харьковской области тоже есть город с таким названием, конечно, это коммунистическое название и переименовать надо", - подчеркнул он.

Как отметил депутат, в таких маленьких городах урезаны бюджеты, потому у них банально нет денег на переименования и замену табличек.

"Поэтому если бы был не только закон о декоммунизации, но и средства на это, то безусловно мы бы остались без этих "первомайских" названий, которые попадают под закон о декоммунизации", - добавил Кирш.

Как сообщал ObozTV, нардеп Александр Кирш также прояснил ситуацию относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской областей в рамках закона о декоммунизации.