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3 ноября • обновлено в 22:18
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Нардеп Луценко собралась сдать мандат: СМИ узнали подробности

6.6т Читать материал на украинском

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа.

Об этом сообщил собеседник УП в аппарате Верховной Рады. По данным инсайдера, нардеп решила сдать мандат в связи с состоянием здоровья.

Однако известно, что 53-летняя Луценко планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.

Ирина Луценко

Ирина Луценко

Гордон

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Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября.

Как сообщают СМИ, о решении Луценко сложить мандат лидер партии "ЕП" Петр Порошенко проинформирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук, которая попалась на кнопкодавстве, заявила, что отказывается сложить мандат, несмотря на то, что подписывала меморандум перед выборами.

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Персоны
Петр Порошенко Ирина Луценко
Место
Украина Киев
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Starik Nik
Starik Nik
Собралась на историческую родину?
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