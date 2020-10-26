Бывший нардеп Лозинский, который сидел за убийство, выиграл выборы в ОТО

Народный депутат VI созыва Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за убийство, победил на местных выборах-2020 в голосовании на голову объединенной территориальной общины рядом с местом трагедии.

Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец. Об этом "ВВС-Украина" сообщили в местной избирательной комиссии.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкого ОТО Голованевского района Кировоградской области", – отметили в комиссии.

Там уточнили, что оформление протоколов продолжается.

Напомним, 16 июня 2009 года произошел инцидент, в результате которого погиб 55-летний житель села Грушка Ульяновского района Кировоградской области Валерий Олийнык. По версии следствия, его убили из дробовика, который обычно используют на охоте.

В 2013 году суд доказал причастность нардепа к преступлению. Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений (по ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 УК).

Вскоре Бориспольский районный суд Киевской области освободил Лозинского благодаря "закону Савченко". Согласно этому закону, ему сократили срок, причислив каждый день пребывания в СИЗО к приговору за два.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 25 октября, в Украине прошел первый тур местных выборов. После закрытия избирательных участков в 20:00 появились результаты экзитполов – опросы состоялись в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и других крупных городах страны.