Нардеп Констанкевич показала полную переписку, за которой ее застукали в Раде

Народная депутат от группы "За майбутнє" Ирина Констанкевич оправдалась за свою "интимную" переписку с девушкой в Верховной Раде.

Как рассказала политик на своей странице в Facebook, ей писала бывшая студентка Юлия, которая 23 июня поздравила ее с днем рождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В ответ я выставила [фото], как меня приветствует семья. Далее моя бывшая студентка, выпускница 17-летней давности, пишет, что она завидует, что я с семьей, а она в одной из дальних европейских стран", – рассказала Констанкевич.

Политик показала переписку. Скриншот

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Она также написала собеседнице, что ждет звонка. "А теперь второе сообщение, 17 сентября, в ее день рождения, в ее юбилей, и я тоже поздравила голосовым сообщением. Я потратила 1 минуту депутатского времени на это", – заявила женщина.

Собеседница ответила на поздравление политика. Скриншот

Констанкевич сказала, что общественность раздула "грязную и некрасивую" историю, но между ними стоит лишь "дружба филологов, ученика и учителя". Она добавила, что Юлия общается с ней "на вы", ей одиноко "далеко в чужой стране".

"Мой муж смеялся и говорил: лучше бы источники изучили украинский язык. Моя дочь тоже смеялась и говорила, что "ты же не будешь, мама, это воспринимать всерьез". Потому что Юля является учителем немецкого языка для моей дочери. Мой сын согнулся в три погибели и тоже хохотал", – заявила нардеп.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде засняли личную переписку народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Криворучкиной.