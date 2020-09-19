Нардеп Констанкевич показала полную переписку, за которой ее застукали в Раде

Народная депутат от группы "За майбутнє" Ирина Констанкевич оправдалась за свою "интимную" переписку с девушкой в Верховной Раде.

Как рассказала политик на своей странице в Facebook, ей писала бывшая студентка, которая 23 июня поздравила ее с днем рождения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В ответ я выставила [фото], как меня приветствует семья. Далее моя бывшая студентка, выпускница 17-летней давности, пишет, что она завидует, что я с семьей, а она в одной из дальних европейских стран", – рассказала Констанкевич.

Она также написала собеседнице, что ждет звонка. "А теперь второе сообщение, 17 сентября, в ее день рождения, в ее юбилей, и я тоже поздравила голосовым сообщением. Я потратила 1 минуту депутатского времени на это", – заявила женщина.

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